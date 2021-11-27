Колективна оборона НАТО на Україну не поширюється - Столтенберг

Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, проте Альянс продовжуватиме підтримувати державу. Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічі глав МЗС НАТО у Ризі 30 листопада, повідомляє Дзеркало тижня.

"Україна - це партнер НАТО, це не країна - член альянсу. Наша стаття про колективну оборону - 5-та стаття (Вашингтонського договору-ред.) не поширюється на Україну" , - сказав Столтенберг, додавши, що "НАТО та її країни - члени надають значну політичну та військову підтримку Україні".

"Ми надаємо різні військові та тилові можливості, озброєння, надаємо допомогу у підготовці військових. НАТО також надає значну військову та політичну підтримку Україні" , - зазначив генсек НАТО.

При цьому він зазначив, що будь-яка спроба вторгнення РФ в Україну буде коштувати їй дуже дорого. У тому, що агресія Росії проти України має призвести до санкцій ЄС, впевнена і виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель.

Зазначимо, під час зустрічі глав МЗС Альянсу наступного тижня у Ризі обговорять питання безпеки у Чорноморському регіоні у зв'язку із напругою біля кордонів України.