У Слов'янську перекрили канал збуту контрафактних цигарок

Жінка зі Слов'янська зберігала у власному будинку контрафактні тютюнові вироби відомих марок на загальну суму майже 2 млн грн, і надалі збувала сигарети сумнівної якості на території Донецької області зі свого автомобіля, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 48-річна мешканка м. Слов'янська зберігала у власному домоволодінні контрафактні тютюнові вироби відомих марок. Надалі правопорушниця збувала сигарети сумнівної якості на території Донецької області з власного автомобіля" , - зазначено у повідомленні пресслужби Донецької обласної прокуратури в п'ятницю.

Під час обшуків було виявлено та вилучено понад 40 тисяч пачок фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку України. За попередніми даними, вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 2 млн грн.

Під керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).,

У прокуратурі зазначили, що вирішується питання щодо призначення судових експертиз.