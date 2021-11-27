У Львові почали вакцинувати від COVID-19 безхатьків

У Львові 26 листопада у Центрі обліку й нічного перебування бездомних осіб почали вакцинувати від COVID-19 безпритульних людей і тих, хто опинився у скрутній життєвій ситуації чи має залежності, повідомляє Радіо Свобода.

Цю групу населення інформували завчасно про вакцинування у реабілітаційних центрах, де вони проходять лікування чи у місцях, де їм волонтери роздають обіди.

«Вакцинація триватиме до 18 години. Люди, які мають проблеми з документами чи не перебувають на обліку в лікаря, отримують довідку, яка надає їм таке ж право, як усім громадянам. Ця акція – це і профілактика, і доступність вакцини до всіх категорій населення. Коли ми ухвалили рішення про вакцинування такої групи людей, то ми розуміли, що люди без документів, є психологічний бар‘єр, не є поінформовані про центри вакцинування» , – сказав керівник департаменту міського голови Львова Євген Бойко.

Вакцинацію проводить мобільна бригада медиків усіма наявними видами вакцин, доступними в Україні, і люди могли обирати. Перед щепленням із ними спілкується лікарка. Також особи отримують медичні пам’ятки з інформацією про те, що вони мають можливість звернутися до поліклініки чи лікарні за умови виникнення побічних ефектів.

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