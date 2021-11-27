У Нью-Йорку оголошено режим НC через погіршення епідситуації

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул оголосила про введення надзвичайного стану в штаті до 15 січня 2022 року на тлі зростання випадків зараження COVID-19. Про це йдеться в офіційному указі, опублікованому на сайті губернатора, повідомляє Корреспондент.

У документі сказано, що, враховуючи поширення коронавірусу "зі швидкістю, небаченою в штаті з квітня 2020 року", а також беручи до уваги активне зростання кількості госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, і потребу в скоординованому підході до забезпечення місткості лікарень, губернатор оголосила надзвичайний стан у всьому штаті Нью-Йорк.

Згідно з указом, департамент охорони здоров'я зможе обмежувати надання несерйозних та нетермінових процедур у лікарнях, щоб забезпечити достатню кількість місць напередодні можливого зростання випадків захворювання на коронавірус майбутньої зими.

Постанова почне діяти із п'ятниці, 3 грудня. Воно також дозволить штату швидше закуповувати будь-які критично важливі матеріали боротьби з пандемією.