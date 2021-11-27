У Британії РФ вважають більшою загрозою, ніж екстремізм

Глава генштабу Великобританії Нік Картер вважає "загрози", що походять від Росії, більш серйозними, ніж екстремізм, повідомляє РИА Новости.

"Я став главою армії влітку 2014 року, і на той момент ми сперечалися про те, чи виходить загроза від насильницького екстремізму, чи це була загроза, що походить від Росії. На той момент аргумент про насильницький екстремізм здобув гору. Але потім у 2018 році родина Скрипаля зазнала атаки в Солсбері, і стало цілком очевидно, що Росія є найсерйознішою загрозою для нашої країни" , - заявив Картер в інтерв'ю газеті Telegraph.

При цьому він не уточнив, про які конкретно погрози йдеться, згадавши лише "дії, що стосуються сірої зони", які передбачають використання "всіх інструментів сили", але не призводять до війни. Як стверджує газета, "загрози, що походять від Росії та Китаю, витіснили ісламський тероризм як основний пріоритет британського уряду у сфері безпеки".