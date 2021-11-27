ЄC додав до чорного списку російську авіакомпанію

Євросоюз включив до свого чорного списку російську авіакомпанію "Скол". Про це йдеться на офіційному сайті ЄС, повідомляє "Интерфакс".

Авіакомпанія не зможе літати до країн Євросоюзу. Зазначається, що таке рішення ухвалено через побоювання, що вона "не зможе відповідати міжнародним стандартам безпеки".

"Скол" є першою російською авіакомпанією, внесеною до "чорного списку" Євросоюзу, який складається з 97 авіаперевізників.

Це рішення засноване на одностайній думці експертів з авіаційної безпеки з держав-членів ЄС, які зустрілися 9-11 листопада 2021 року у форматі відеоконференції. Оцінка, як повідомляється на сайті, проводилася відповідно до міжнародних стандартів безпеки, і зокрема стандартів, прийнятих Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО).