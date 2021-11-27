У Кривому Розі запускають найбільший в Україні центр "Дія.Бізнес"

У Кривому Розі відбулося технічне відкриття найбільшого в Україні центру "Дія.Бізнес", який має дати новий поштовх для місцевих підприємців. Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці, повідомляє Укрiнформ.

"600 квадратних метрів та десятки інноваційних послуг. Сьогодні провели технічне відкриття найбільшого в Україні центру "Дія.Бізнес" - у Кривому Розі. Наразі локація готова, а команда зібрана та проходить навчання" , - написав він.

Федоров наголосив на важливості Кривого Рогу як індустріального центру для економіки України й наявності в міста потенціалу для розвитку малого та середнього бізнесу. Також віцепрем'єр висловив упевненість у тому, що центр "Дія.Бізнес" буде новим поштовхом для місцевих підприємців.

"Ми активно розвиваємо інфраструктуру центрів, що покриють всю країну та працюватимуть як єдиний механізм за світовими стандартами надання послуг. Велика ідея нашого проєкту - щоб кількість бізнесів в Україні зростала. І ми з кожним центром наближаємось до однієї з наших головних цілей - стати країною підприємців" , - зазначив Федоров.

Офіційне відкриття центру у Кривому Розі відбудеться в січні 2022 року. Тут надаватимуть безкоштовні консультації від експертів за різними напрямами. Також місцеві підприємці зможуть брати участь у бізнес-подіях, навчатись на освітніх програмах, знаходити інвесторів і партнерів, тестувати продукт на спеціальній pop-up-локації тощо.

Проєкт створений за сприяння підприємства "Рудомайн" та Visa. Технічним партнером виступає Huawei Ukraine, партнером з безпеки - Ajax Systems.