Українського в'язня Кремля Марченка етапували до Бурятії

Олександра Марченка, українського політв'язня в Росії, після засідання Верховного суду РФ, на якому відхилили його касацію на вирок, було етаповано до міста Улан-Уде (Бурятія), повідомляє Укрiнформ.

«Після засідання Верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо» , - сказала дружина політв'язня Катерина Марченко.

При цьому, за її словами, настрій Олександра нормальний, «бойовий».

«Ми оскаржуватимемо рішення – етапувати його так далеко. Це суперечить російським законам, згідно з якими відбувати покарання слід ближче до місця проживання або, як у нашому випадку, до місця затримання» , - пояснила Катерина.

Вона також розповіла, що під час етапування Марченка з Краснодара до Москви на засідання суду відзначено низку порушень. Наприклад, при транзиті в Ростовському СІЗО його помістили до кімнати з вікнами без шибок, через що він застудився.

Тепер, після відмови Верховного суду РФ у перегляді вироку, адвокати Марченка направлять скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушеннями прав їхнього підзахисного на справедливий судовий розгляд.