Українського в'язня Кремля Марченка етапували до Бурятії
Олександра Марченка, українського політв'язня в Росії, після засідання Верховного суду РФ, на якому відхилили його касацію на вирок, було етаповано до міста Улан-Уде (Бурятія), повідомляє Укрiнформ.
«Після засідання Верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо», - сказала дружина політв'язня Катерина Марченко.
При цьому, за її словами, настрій Олександра нормальний, «бойовий».
«Ми оскаржуватимемо рішення – етапувати його так далеко. Це суперечить російським законам, згідно з якими відбувати покарання слід ближче до місця проживання або, як у нашому випадку, до місця затримання», - пояснила Катерина.
Вона також розповіла, що під час етапування Марченка з Краснодара до Москви на засідання суду відзначено низку порушень. Наприклад, при транзиті в Ростовському СІЗО його помістили до кімнати з вікнами без шибок, через що він застудився.
Тепер, після відмови Верховного суду РФ у перегляді вироку, адвокати Марченка направлять скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушеннями прав їхнього підзахисного на справедливий судовий розгляд.