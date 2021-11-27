Помер автор бродвейських мюзиклів Стівен Сондхайм

У США помер композитор, поет та драматург, автор багатьох бродвейських мюзиклів Стівен Джошуа Сондхайм, повідомляє Корреспондент.

За даними видання The New York Times, композитор помер раптово наступного ранку після святкування Дня подяки у своєму будинку в Роксбері (штат Коннектикут).

Стівен Сондхайм народився 1930 року в Нью-Йорку. Він один із найшанованіших театральних композиторів та авторів пісень другої половини ХХ століття. Стівен Сондхайм є автором 20 оригінальних мюзиклів, поставлених на Бродвеї з 1954 по 2008 рік, серед яких "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" 1979 року та "У ліс" 1987 року.