Курс валют НБУ на 27 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 27 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 26 листопада не змінився і залишається на рівні 27.03 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 27 листопада 2021 року.

Євро не змінився, і його курс становив 30.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 27 листопада 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним лише на рівні 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 27 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.97 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 27 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 28.95 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 27 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.50 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 27 листопада 2021 року.