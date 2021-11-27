Чи потрібно вакцинувати дітей від COVID-19 – відповів лікар Комаровський

Кандидат медичних наук та відоміший лікар Євген Комаровський відповів на запитання українців щодо необхідності вакцинації дітей від коронавірусу, повідомляє Сьогодні.

Одним із найважливіших стало питання про вакцинацію дітей і чи варто її проводити. Лікар назвав два важливі фактори, які впливають на важливість дитячої вакцинації

Лікар зазначив, що ймовірність того, що дитина помре від коронавірусної інфекції, досить низька. За його словами, за весь час пандемії COVID-19 померло кілька десятків дітей. Хоча діти хворіють досить масово, в основному вірус не несе небезпеки їхнім життям.

Але лікар звернув увагу, що саме в організмі дітей вірус мутує. Справа в тому, що дитина переносить вірус значно легше, ніж дорослий, а організм не виробляє достатньо антитіл. Тому це і викликає мутацію вірусу.

Також Комаровський назвав другий важливий чинник необхідності вакцинації дітей.