У мешканця Закарпаття вилучили Maserati з "липовими" документами

Через підроблений договір купівлі-продажу житель Закарпатської області залишився без спорткара Maserati ціною понад 600 тис. грн, який намагався ввезти в Україну, повідомляє Укрiнформ.

«Через «липове» доручення закарпатець позбувся унікального автомобіля - вишуканий спорткар від відомого італійського автобренду Maserati, вартість якого понад півмільйона гривень, затримали на внутрішньому митному посту «Виноградів» Закарпатської митниці до рішення суду» , - інформувала Закарпатська митниця у Фейсбуці.

Як зазначається, згідно з поданими документами, у режимі «імпорт» ввозився автомобіль марки Maserati Ghіbli. За договором купівлі-продажу спорткар придбано жителем одного із сіл Тячівського району в громадянина України. Угоду уклали у м. Карлові Вари (Чехія), її посвідчив тамтешній нотаріус.

При детальному вивченні документів в інспекторів виникли сумніви щодо їх автентичності. Тож для підтвердження або спростування факту легалізації договору посадовці Закарпатської митниці надіслали листа згаданому нотаріусу. А той відповів, що не посвідчував правочин купівлі-продажу. Тобто договір виявився підробкою.

«Відносно 34-річного закарпатця, який переміщував автомобіль з «липовими» документами, складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі італійський спорткар, 2013 року виробництва, орієнтовною вартістю понад 600 тис. грн, вилучено на штрафмайданчик» , - підсумували митники.

Справу скерують до суду.