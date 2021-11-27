На Донбасі загинув український військовий

Минулої доби, 26 листопада, російсько-окупаційні війська вчинили два порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє Укрiнформ.

«У напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну» , - йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7-му годину ранку 27 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.