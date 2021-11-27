Негода знеструмила 126 населених пункти у трьох областях України

В Україні через погіршення погоди без світла залишилися 126 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП), пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Станом на ранок, 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях:

Київська - 93,

Чернігівська - 31,

Кіровоградська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні в Україні будуть дощі та сильний вітер на заході, півдні, півночі, сході та частково в центрі країни.