Лікар попередила, чому небезпечно їсти вівсянку вранці

Ви впевнені, що продукти, які ви вважаєте корисними, є такими насправді, повідомляє РБК-Україна.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagarm попередила, яку небезпеку може нести всім знайома і, на перший погляд, така корисна їжа. ⠀

Три звичні корисні продукти, які можуть завдавати шкоди

Авокадо

Антиоксидант, містить корисні жирні кислоти, дуже багато калію, віт, PP, C.

У чому шкода? Містить досить багато фруктанів. Якщо у вас є синдром надлишкового бактеріального росту СІБР, то велика кількість фруктанів може сприяти посиленню симптоматики: здуттю, болю.

Авокадо здатне підвищувати рівень гістаміну. Якщо у вас вранці спостерігається почервоніння щік, стікання слизу по задній стінці глотки, нежить, набряклість, бажано авокадо на деякий час виключити з раціону.

Сир

Максимально засвоюване джерело білка. Навіть при вживанні ввечері може бути корисним для організму у вигляді підтримки детоксикації.

У чому шкода? Якщо ви вживаєте сир з молока типу А1 – при його перетравленні утворюється велика кількість бета-казоморфіну-7, який може підтримувати запальні явища в організмі.

У сиру високий інсулінемічний індекс. А якщо ви додаєте до нього підсолоджувачі або фрукти, цей індекс зростає в сотні разів. Тому при діабеті та ІР сир не може бути продуктом вибору.

Вівсянка

Для багатьох це улюблений сніданок, який вважається за корисний. Безглютеновий злак, джерело вітамінів групи В, клітковини та інших корисних мікроелементів.

У чому шкода? Містить фітинову кислоту, яка дозволяє засвоюватися цим речовинам. А коли ви часто вживаєте вівсянку, фітинова кислота здатна захоплювати ваші власні мікроелементи. При цьому ви можете посилити такі стани, як анемія, підвищена стомлюваність.⠀

Навіть якщо вівсянку замочувати, щодо дефіцитів мікроелементів це не працює. А технологія приготування вівсянки найчастіше перетворює її на найпростіший вуглевод. При ІР ранковий прийом вуглеводів вкрай небажаний.