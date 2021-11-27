Нові ліки від COVID-19 виявилися не такими ефективними, як заявлялося

Нові таблетки COVID-19 Molnupiravir виробництва американської фармацевтичної компанії MSD значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявив сам виробник.

Згідно з даними, представленими компанією Merck Sharp & Dohme (MSD), прийом таблеток, також відомих під назвою Lagevrio, в ході клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30 відсотків - у той час, як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації чи смерті на 50 відсотків.

Однак на той момент дані про всіх учасників клінічного випробування ще не були доступні. Тепер вони з'явилися.

Великобританія на початку листопада стала першою країною у світі, яка схвалила Molnupiravir для терапії. Нині Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розглядає дані досліджень препарату для того, щоб його сертифікувати на території ЄС. За його даними, це може зайняти "кілька тижнів". Найближчого вівторка експертна комісія Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) також розглядатиме питання про Molnupiravir.

Препарат знижує здатність вірусу реплікуватися у клітинах

Цей противірусний препарат знижує здатність коронавірусу реплікуватися в клітинах організму, тим самим уповільнюючи розвиток COVID-19. Аналогічний препарат було розроблено американським фармацевтичним гігантом Pfizer. На початку листопада компанія Pfizer повідомила, що ефективність її препарату Paxlovid складає 89 відсотків.

Перевага таблеток у тому, що їх можна без проблем приймати вдома. Інші ліки, наприклад, противірусний препарат Remdesivir, необхідно вводити внутрішньовенно. Минулого тижня уряд США оголосив про велике замовлення на 10 млн упаковок препарату компанії Pfizer на загальну суму 5,3 млрд доларів (у перерахунку майже 4,7 млрд євро). Замовлення було зроблено після отримання дозволу FDA.