Помер легендарний тренер "Зорі"

Колишній наставник "Зорі" та заслужений тренер СРСР Герман Зонін помер у Санкт-Петербурзі на 96-му році життя, йдеться на сайті луганського клубу. Про причини смерті не повідомляється, повідомляє Обозреватель.

Уродженець Казані виявився не дуже успішним гравцем, але сповна виявив себе як визначний тренер. На позиції захисника Зонін провів у леніградському "Динамо" у 60-х роках минулого століття лише 20 ігор.

Герман Зонін. Джерело: rusfootball.info

Розквіт його тренерської кар'єри припав на 1969-1971 роки, коли разом із луганською "Зорею" він став чемпіоном Радянського Союзу.

Герман Зонін із луганською командою. Джерело: sports.ru

Це був перший випадок, коли команда не зі столиці союзної республіки стала чемпіоном СРСР із футболу.

Герман Зонін із "Зорею". Джерело: sports.ru

Загалом під його керівництвом український клуб провів 98 матчів, у яких здобув 38 перемог та зазнав 35 поразок.

Герман Зонін. Джерело: aif.ru

У липні 1972 року Зонін керував збірною СРСР на турнірі у Бразилії.

Герман Семенович розкрив багатьох футболістів, які згодом стали легендами футболу.