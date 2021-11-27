Банки по-новому перевірятимуть перекази українців

Сьогодні, 27 листопада, набуває чинності новий порядок обміну між банками та Держфінмоніторингом інформацією про грошові перекази українців. Відповідні нововведення передбачено наказом Мінфіну №322, повідомляє UBR.

Банкіри відразу ж поспішили заспокоїти своїх клієнтів – для останніх глобально нічого суттєво не зміниться. Раніше фінустанови також проводили фінансовий моніторинг та "відслідковували" переважно операції на суми понад 400 тис. грн, і за необхідності могли уточнювати у клієнта джерело походження грошей.

Затверджений документ регулює здебільшого інформаційну взаємодію суб'єктів первинного фінмоніторингу, куди також входять і банки, і Державної служби фінмоніторингу.

"Клієнти прямого відношення до цього обміну не мають, окрім тих випадків, коли Держфінмоніторингу буде потрібна додаткова інформація від банку щодо операцій клієнта, і, можливо, банк запросить у клієнта додаткову інформацію. Але це відбувалося і раніше" , - зазначила голова ради Незалежної асоціації банків. України (НАБУ) Олена Коробкова .

Коли про транзакції доповять до Держфінмоніторингу:

порогові операції або спроба їх проведення (понад 400 тис. грн., або 30 тис. грн. для тих, хто надає послуги у сфері лотерей або азартних ігор);

підозрілі фінансові операції чи спробу їх проведення;

відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції;

розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриману суб'єктом у результаті проведення перевірки клієнта;

зупинення фінансових операцій;

зупинення видаткових фінансових операцій;

заморожування активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, поширенням зброї масової поразки та її фінансуванням.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу передають інформацію про операції клієнтів, які підпадають під наведені вище ознаки. А Держфінмоніторинг може запросити додаткову інформацію про клієнта за допомогою відповідного запиту до банку.

І той або подає таку інформацію, якщо вона в нього є, або запросить її у клієнта. В основному, такі запити стосуються підтвердження суті проведеної операції, зазначила голова ради НАБУ.