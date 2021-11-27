Голодомор в Україні: дата та історія

День пам'яті жертв Голодомору відзначається кожної четвертої суботи листопада. У 2021 році випадає на 27 число, повідомляє Корреспондент.

Голодомор – це масовий голод 1932-1933 років. Він охопив усю територію Української РСР. Внаслідок цього загинули мільйони людей. При цьому точних даних щодо кількості смертей немає. Демографи кажуть, що у той період загинуло від двох із половиною до 10 мільйонів людей.

У 2006 році Україна оголосила голодомор актом геноциду проти українського народу. Розпочалися розслідування, які випали на пік правління президента країни Віктора Ющенка.

Виходячи з розсекречених наприкінці 1980-х років архівів, масові голодування та смерті спричинив неврожай 1932 року. Однак історики мають підтверджені дані, що голод, а тому геноцид був штучним актом знищення українського народу радянською владою.

Найбільше від голоду постраждали Дніпропетровська (35 районів), Київська області (27) та МАРСР (9 із 9 районів), за ними йшли Вінницька (20), Донецька (29), Одеська (14) та Харківська (5) області.

Голод та смертність від недоїдання також відзначалися у містах Києві, Одесі, Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Зиновіївську та багатьох інших. Наприкінці березня 1933 року до офіційного списку "уражених" входили вже всі 7 областей УРСР та МАРСР.

Пік голоду посідає другу половину березня - травень 1933 року.

Фото: wikipedia.org Голодомор в Україні

Закон про п'ять колосків

19 квітня 1932 року Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло постанову "про насіннєву позику України". Як виняток, позика відпускалася безвідсотково, але не "централізованих ресурсів усередині України". Держава забрала зерно, а потім дозволила використовувати зерно, зібране в УРСР, для потреб Української РСР, не залучаючи зовнішні ресурси. Цілих 12 тис. тонн і лише 3 тис. тонн для продовольчої допомоги колгоспникам.

Станом на 17 травня 1932 року в Українській СРР вже не було запасів борошна, зафіксованих ухвалою Політбюро ЦК КП(б)У "Про заходи щодо виконання постанов ЦК ВКП(б) про продовольчу допомогу Україні".

З 6,5 млн пудів зерна, відпущених Українською СРР, Політбюро просило завезти 1,5 млн борошном, "через повну відсутність в Україні запасів борошна".

Станом на 30 червня 1932 р. з більшості районів Української СРР посівний матеріал був вивезений.

Фото: wikipedia.org Конфіскація зерна в українців

Визнання Геноциду

На Заході факт Голодомору став широко відомим 29 березня 1933 року. Першим про це заявив валлійський журналіст Гаррет Джонс. Він опублікував свій відомий репортаж про існування Великого Голоду в Україні у 1932-1933 роках. Цей репортаж був надрукований у багатьох газетах, включаючи Manchester Guardian та New York Evening Post.

Радянська влада намагалася заперечувати голодомор через своїх прихильників у країнах. Вже за два дні після появи в західних газетах репортажу Гарета Джонса, 31 березня 1933 року, газета New York Times опублікувала статтю власкора в Москві Вальтера Дюранті із запереченням факту Голодомору. Потім у приватній розмові із дипломатом цей журналіст фактично зізнався, що брехав, а його статті визнані спеціальною комісією газети New York Times незбалансованими. У той же час в 1933 році іноземним журналістам, які перебували в СРСР, фактично заборонили в'їзд в Україну та на Північний Кавказ.

У ХХ столітті політика колективізації радянської влади призвела до трьох періодів голоду в Україні: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Радянський Союз не визнавав факту загибелі мільйонів українців від штучного голоду. Однак після 1991 року, із здобуттям незалежності стали доступні архівні документи та свідчення очевидців. На цій підставі Голодомор був визнаний геноцидом українського народу у 23 країнах світу.

Цього року Соціологічна група Рейтинг провела чергове опитування, яке показало, що 85% опитаних українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу. У той же час 13 відсотків заперечують це. Останніх більше на Сході та Півдні, серед виборців ОПЗЖ, партії Мураєва Наші, партії Шарія.

Також соціологи з'ясували, що 68% опитаних українців знають, що в останню суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, причому 8% – взагалі не знають.

Більшість українців звинувачують у мільйонних смертях особисто Йосипа Сталіна.

Фото: wikipedia.org Селяни здають хліб

Дата пам'яті жертв Голодомору

Традиційно цього дня о 12:00 влаштовують загальнонаціональну хвилину мовчання, щоби вшанувати пам'ять мільйонів померлих. У церквах проводяться богослужіння, а в музеях виставки та заходи, що висвітлюють цю сумну сторінку української історії.

Також щорічно у День пам'яті жертв Голодомору проводиться акція "Запали свічку пам'яті". Сотні свічок пам'яті одночасно запалюють біля меморіалу жертв голодомору у Києві та інших містах по всій країні. А також удома.