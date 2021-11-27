Чи купувати машину у перекупника і як це краще робити

Поради досвідченого автопродавця Олександра Товстонога, повідомляє 24 Канал.

Страшне слово "перекуп" вже давно й міцно увійшло до словника ринку старих авто. На західний лад ця професія звучить куди солідніше і офіційніше – "приватні автодилери", та зміст терміну від цього не змінюється.

Хто хоч раз сам продавав або купував стару машину, той стовідсотково стикався з представниками цієї професії. Основний сенс їх діяльності – купити машину дешевше і продати якнайдорожче. При цьому:

краще продати відразу,

бажано з націнкою в 10 – 15%,

добре б без додаткових вкладень...

Якщо не брати якісь шахрайські схеми, то існує три основні профілі таких фахівців:

1. Елітні

Працюють з автомобілями середнього і вищого цінового сегменту, з постійною клієнтурою та великою агентською мережею. Це елітний підрозділ авторинку – вони беруть не старі й перевірені авто, і потім з мінімальними витратами, а часто і без них зовсім (мийку не враховуємо) автомобіль продають. У них є зв'язки в різних областях України, і вони цінують репутацію перед своїми ж колегами з інших регіонів

Їхня головна перевага – перевірені канали інформації, хороші оборотні кошти, широка партнерська та агентурна мережа, а також швидке прийняття рішення. Часто їх машини навіть не потрапляють в оголошення, а розходяться по своїх каналах – як у справжніх мережевиків, з обов'язковим бонусом для кожного учасника ланцюжка. Вони знають, у кого взяти й кому продати.

2. Роботяги

Ті, що беруть не дуже привабливі авто, “наводять їм марафет”, причому скручування пробігу, як правило, входить в обов'язковий “косметичний пакет”. Тут все трохи складніше, і ці специ працюють по-іншому. Їх завдання – знайти господаря машини, максимально забити його на зниження вартості та отримати хорошу ціну.

Далі в хід йде передпродажна підготовка – пофарбування кузовних деталей, хімчистка, натирання пластика, полірування, косметична обробка і "коригування пробігу".

У підсумку неабияк помолоділа "залізна наречена" чекає свого щасливого нареченого. А її судженого може чекати як довга й щаслива любов, так і швидке розлучення, тобто розчарування.

Це найчисленніша група приватних автодилерів, але у кожного з них свої методи роботи. У таких хлопців є своя система співпраці з автопорталами, де використовується власне програмне забезпечення, різні системи сповіщення про нові надходження. Їх завдання – швидко дізнатися про привабливий варіант, що з'явився, і першим добігти до продавця, поки колеги з "небезпечного бізнесу" не випередили.

Ці мужні люди в перших рядах завжди вам пишуть і телефонують відразу після розміщення оголошення про продаж.

3. Зі сміття – цукерку

І остання група – ці знаходять відвертий мотлох, якось його ремонтують і приводять до тями, а потім видають за нормальний екземпляр. Тут йдуть в хід авто після сильних ДТП, і всіляких інших зовнішніх впливів. Машина відновлюється в гаражах, з сумнівною якістю робіт і запчастин, і через деякий час поповнює ряди лотів для продажу. Добре, коли на неї вішають низький цінник, але дуже часто їх просто видають за нормальні екземпляри. Покупця цього сегменту далі може очікувати що завгодно. Постійна прописка не СТО точно гарантована.

У кожного представника будь-якої з трьох груп свої переваги по роботі з брендами, моделями та рівнем ціни. Хтось любить одну марку, та більшість тут, звичайно ж, універсальних фахівців.

Незалежно від цього принцип їх роботи, зазначений на початку цієї статті, не змінюється – максимальний прибуток при мінімальних витратах.

Кожен хоче щось заробити, адже він теж несе якісь ризики та витрачає свої гроші й час.

Основні принципи розпізнавання "перекупу":

у них у продажу є не один автомобіль – може бути від пари штук до декількох десятків;

працюють вони в основному за дорученням і не є власниками авто;

найчастіше вони не хочуть розповідати детальну інформацію телефоном, або просто її не знають, а наполегливо схиляють вас до живого перегляду: "Приїжджай і дивись"

З розвитком імпорту вживаних авто з Європи, Кореї та Америки, виділилася окрема група перекупників, які спеціалізуються саме на цих автомобілях.

Чи можна купувати автомобіль у перекупника?

Відповідь – можна, однак за певних умов:

У вас є можливість переконатися в достовірності сервісної історії машини з надійного джерела.

Вам допоможуть в цьому процесі люди, які зможуть спілкуватися з продавцем на рівних, однією мовою.

По машинах, куплених в Україні, порядні господарі правильно ведуть сервісну книжку і навіть зберігають замовлення-наряди та чеки з СТО. Але таких прикладів на ринку мало, і вони цінуються.

Для автомобілів, які пригнано з Європи чи Кореї, знайти підтверджену сервісну історію неможливо – її просто немає.

І тут доведеться сподіватися на живий огляд і кваліфікацію тих людей, які роблять діагностику. Однак це все час і витрата грошей. А зараз навіть скручений пробіг ідентифікувати дуже непросто.

Як перевірити, чи скручували в автомобілі пробіг

Щодо авто з США ситуація набагато простіша – завжди можна знайти документи, що підтверджують інформацію щодо стану та обслуговування необхідної нам машини.

А якщо немає можливості, часу чи бажання всім цим займатися, залучіть досвідчених фахівців, які знають, що роблять.