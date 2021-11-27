На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи

У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував 4 і 5 поверхи будівлі, повідомляє Українська правда.

"У м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи", – йдеться в повідомленні ДСНС.
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Фото: mk.dsns.gov.ua

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Попередньо повідомляється, що на 5 поверсі заблоковано 2 особи.

На місці працюють від ДСНС 75 осіб та 14 одиниць техніки.

Крім того, на місце події направили кінологічну групу (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки).

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Фото: mk.dsns.gov.ua

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