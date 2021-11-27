У Миколаївській області у п'ятиповерхівці вибухнув газ (Оновлено)
У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував 4 і 5 поверхи будівлі, повідомляє Українська правда.
"У м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи", – йдеться в повідомленні ДСНС.
На місці працюють від ДСНС 75 осіб та 14 одиниць техніки.
Крім того, на місце події направили кінологічну групу (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки).
Оновлено. Повідомляється, що 3 людей врятували, евакуйовано 50 мешканців будинку.
У однієї людини попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи у шоковому стані.
За даними Нацполіції, у квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.
Зараз кран ДСНС проводить роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.