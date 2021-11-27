Як прикрасити будинок на Новий Рік: 5 недорогих варіантів

Новорічні свята - відмінний привід, щоб всією сім'єю нарядити квартиру і створити собі гарний настрій. Найкраще майструвати прикраси з дітьми - це допоможе захопити дитину і об'єднати всіх домочадців спільною справою, повідомляє УНІАН.

Як прикрасити будинок на Новий Рік без витрат

Перше, з чим вам потрібно визначитися - це ідея і колірна гамма. Бажано створювати декор інтер'єру в єдиному стилі, тоді ви отримаєте квартиру не гірше, ніж на обкладинках модних журналів.

Підбирайте елементи декору, орієнтуючись на обраний стиль, щоб загальна картинка в результаті виглядала гармонійно. Прикрашаючи дитячу кімнату, пам'ятайте про те, що результат повинен бути не тільки красивим, але і безпечним, щоб малюк випадково не травмувався.

Новорічний вінок з шишок - робимо за 20 хвилин

Найпростіший варіант - використовувати хвойні гілочки, які залишаються у вас після установки святкової ялинки. Альтернативний варіант - купити їх окремо. Також вам знадобляться шишки, маленькі іграшки та бантики. Якщо ж ви творча душа, то вінок на Новий рік можна спорудити з будь-яких інших матеріалів - фантазія не обмежена.

Як зробити кульку для ялинки самостійно

Прикраса святкової ялинки - один з найважливіших і відповідальних ритуалів свята. Ви можете повісити на неї куплені кулі або зробити іграшки своїми руками. Для цього підійдуть вироби з картону, ниток, фетру, мішковини і будь-яких інших текстильних інструментів. Іноді ялинкові кулі роблять за допомогою пластикових заготовок - тут вже вирішувати вам.

Новорічна гірлянда своїми руками - на стіну і вікно

Оригінальна гірлянда, яку можна повісити на ялинку, вікно, стіну або під стелю - універсальний елемент декору. Таку прикрасу можна виконати з кольорового паперу, картону, фольги, шишок, сухих гілок, фетру або тканини. Знову ж таки, все залежить від того, якого стилю в інтер'єрі ви дотримуєтеся і як багато часу можете присвятити такому заняттю.

Прикраси на Новий Рік 2022 у вигляді композицій

До слова, новорічний декор - це не тільки багатогодинні страждання над розсипом благ текстильної промисловості, а й прості лаконічні композиції. Найбільш простий варіант - велика скляна ємність (наприклад, банка), куди ви складете мандарини і шишки, яблука і ялинкові кулі - на ваш розсуд. Прикрашаєте своє творіння "дощиком" або штучним снігом - композиція готова.

Як робити сніжинки з паперу на Новий Рік

Hand Made сніжинки - це один з найпопулярніших елементів святкового декору. Для того, щоб створити таку невигадливу, але вельми оригінальну прикраса, вам потрібно взяти аркуш паперу або серветку, а потім вирізати її по бажаному малюнку. В кінці такий виріб можна прикрасити бісером, намистинами або стразами. Декорувати сніжинками можна будь-який куточок квартири - стіни, ялинку або карниз.