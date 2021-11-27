У ЄС узгодили сертифікацію "Укренерго"

Секретаріат Енергетичної Спільноти підтвердив можливість остаточної сертифікації оператора системи передачі НЕК "Укренерго", повідомила член Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабiй, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Секретаріат Energy Community підтвердив незалежність НЕК "Укренерго" та надав згоду на остаточну сертифікацію українського оператора системи передачі", - написала Бабій на своїй сторінці у Facebook у суботу .

Вона зазначила, що проходження сертифікації відповідно до вимог та стандартів Євросоюзу необхідне для поєднання української енергетичної системи з європейською.

Заступник міністра енергетики з євроінтеграції Ярослав Демченков зі свого боку зазначив, що це рішення Енергетичного Співтовариства є основою для Національного енергетичного регулятора, щоб ухвалити остаточне рішення щодо сертифікації оператора.

"Сертифікація підтверджує, що оператор та його акціонер – Міністерство енергетики здійснюють свою роботу та взаємодіють відповідно до вимог та стандартів ЄС, зокрема, Третього енергопакету", – написав він у своєму Facebook-ресурсі у суботу.

За його словами, отримати згоду на сертифікацію вдалося, незважаючи на те, що було багато коментарів щодо ризику для неї через переход НЕК в управління Міненерго.

"Необхідно було багато пояснювати, що "Укренерго" за європейськими стандартами має бути незалежною від міністерства як власника і діяти за міжнародними стандартами корпоративного управління, а не за звичайним вертикальним керівництвом держкомпаніями", – зазначив заступник міністра .

Як повідомлялося, НКРЕКУ 1 жовтня ухвалила попереднє рішення про сертифікацію "Укренерго" за моделлю ISO з урахуванням переходу компанії з управління Міністерства фінансів до Міністерства енергетики.

При цьому регулятор скасував ухвалене у червні попереднє рішення про сертифікацію (№901 від 2 червня 2021 року).

НКРЕКУ ухвалює рішення про остаточну сертифікацію після винесення рішення секретаріатом Енергоспівтовариства.