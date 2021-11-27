Брежнєва згадала про кастинг до групи "ВІА Гра"

Співачка Віра Брежнє﻿ва заявила, що під час кастингу у російський гурт "ВІА Гра" організатори відбору цікавилися, чи знімалася вона в порно і чи заміжня, повідомляє УНІАН.

Про це вона розповіла в ефірі програми Вечерний Ургант.

За словами співачки, піти у музичну кар’єру вона зважилася вже після народження дитини. На момент кастингу її доньці Соні було всього півтора роки.

"Було таке, що й на двох роботах працювала. Був складний час, треба було виживати. А у вільний час ходила на концерти до тих, хто найчастіше до нас приїжджав, в тому числі на концерти Валерія Меладзе і гурту "ВІА Гра" , – пояснила Брежнєва.

На кастингу в Києві у 2002 році Брежнєва виступала з іншими кандидатками, яких, за підрахунком естрадної зірки, було десятки. Вона обрала "вечірній образ" – міні-спідницю і коротку блузку із декольте.

"Співала там. Були каверзні питання. Ну, давай почнемо не з каверзних. Були питання, чи заміжня я, скільки дітей, з якої родини, де народилася і навчалася… Чи знімалася у порнофільмах. А це було каверзне питання" , – уточнила співачка.

"ВІА Гра": що відомо

Створений колектив складався з двох дівчат – Надії Мейхер-Грановської і Альони Вінницької. В кінці 2002 до колективу приєдналася Анна Седокова, а вже у 2003 на зміну Вінницькій прийшла Віра Брежнєва.

В 2006 році Надія Мейхер покинула гурт на цілих три роки, за цей час її місце займали три різні дівчини. У 2007 році гурт покинула Віра Брєжнєва і "ВІА Гра" знову перетворилася на дует на цілих 8 місяців.

За 18 років існування гурту його учасницями стали 17 дівчат.