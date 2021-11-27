Усик зробив заяву про бій за абсолютне чемпіонство

Власник поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) впевнений, що він у майбутньому завоює недостатній титул WBC у надважкій вазі і стане абсолютним чемпіоном свiту, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву 34-річний кримчанин зробив у PM Fight Academy під час зустрічі з дітьми.

Усик вважає, що багато відомих людей залишаються в пам'яті нащадків не тому, що вони щось виграли або десь перемогли, а також з різних інших факторів.

"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але вважати себе потім великим – це, мені здається, не моя ситуація. Абсолютного чемпіона у двох вагах не було? Значить буде. Будемо працювати, добиватися результатів. Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь" , – цитує Усика luckypunchnet.

На думку Олександра, ніколи не варто опускати руки у разі невдач.

"Колись не виходить, ти в жодному разі не повинен здавати, а маєш знову йти. Нам іноді залишається крок до того, щоб все вийшло, а ми розвертаємося і тікаємо" , – додав кримчанин.

Відразу після поразки команда Джошуа активувала опцію реваншу на другий бій із українцем.