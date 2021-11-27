Стала відома дата відключення "сірих" мобільних телефонів

У разі ухвалення законопроекту №6183 в Україні запрацює база даних, в якій будуть утримуватися унікальні ідентифікатори мобільних телефонів (IMEI) – нових та використовуваних для фінансових послуг (у т.ч. мобільного банкінгу), повідомляє UBR.

Ця база буде розділена на три списки - "білий", "сірий" та "чорний". У перший раз увійдуть коди IMEI всіх мобільних пристроїв (телефонів, планшетів та інших гаджетів з можливістю підключення до стільникових мереж), які працювали в мобільних мережах України до 1 липня 2022 року.

"Чорний" список потрібен для того, щоб відключати по IMEI-кодах усі вкрадені або підроблені пристрої, а також ввезені в нашу країну нелегально.

"Сірий" список ("тимчасово дозволені") міститиме всі IMEI, які система визначить як несправжні або клоновані, та які обслуговувалися у мобільних мережах українських операторів до 1 липня 2022 року. Такі пристрої зможуть працювати до 31 грудня 2025 року.

У цей же перелік будуть автоматично додані власні устрою громадян, ввезені з-за кордону – їх власникам буде надано 120 днів для подальшої реєстрації у "білому" списку.

Дані нововведення набудуть чинності лише в тому випадку, якщо парламент ухвалить законопроект №6183.