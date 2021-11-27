Вибух у багатоповерхівці: рятувальники виявили непритомну жінку

У Новій Одесі (Миколаївська область) рятувальники виявили непритомну жінку на четвертому поверсі житлового будинку, де стався вибух газу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Станом на 13:00 на місці вибуху побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку в м. Нова Одеса під час демонтажу зруйнованих елементів будинку вилучено у квартирі на четвертому поверсі тіло непритомної жінки, яка проживала сама" , - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ДСНС за допомогою крана продовжують аварійно-рятувальні роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку постраждалих.

Наголошується, що місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям, вирішується питання тимчасового розселення. На місці працює штаб із ліквідації наслідків та оперативна група ГУ ДСНС у Миколаївській області.