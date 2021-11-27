Зеленський: Українців не можна підкорити навіть тотальним голодом
Президент Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору закликав вшановувати пам'ять загиблих, повідомляє Корреспондент.
"Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Засвітіть сьогодні свічку і поставте на своє вікно, вшановуючи пам'ять загиблих", - написав він.
О 16:00 відбудеться акція "Запали Свічку пам'яті".
День пам'яті жертв голодоморів в Україні відзначається щочетвертої суботи листопада.