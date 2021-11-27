Зеленський затвредив програму відзначення 90-х роковин Голодомору

Президент України Володимир Зеленський затвердив комплекс заходів до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, що відзначатимуться у 2023 році, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зокрема президент доручив у 2023 році ввести в експлуатацію другу чергу Національного музею Голодомору-геноциду у Києві та вжити заходів для завершення спорудження у столиці пам’ятника досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.

Також планується організувати Міжнародний форум до 90-х роковин Голодомору 1932−1933 років в Україні й тематичні наукові заходи (конференції, круглі столи тощо).

Доручено передбачити проведення у День пам’яті жертв голодоморів у Києві та інших населених пунктах меморіальних заходів за участю представників влади, місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, іноземних держав та міжнародних організацій.

До річниці трагедії президент також запропонував встановити в іноземних державах пам’ятники та пам’ятні знаки жертвам Голодомору 1932−1933 років в Україні. Планується створення та відкриття у Вашингтоні музейної експозиції Голодомору в Україні.

МЗС доручено продовжити роботу щодо визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932−1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Також запропоновано продовжити подальше дослідження теми голодоморів першої половини XX століття в Україні, зокрема стосовно осіб, причетних до їх організації та здійснення; продовження робіт із формування Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932−1933 років; встановлення осіб, які рятували людей від голоду; публікації наукових праць та інших видань на тему голодоморів в Україні та повернення з інших держав в Україну документів про голодомори XX ст. в Україні.

Передбачається проведення інформаційної кампанії з поширення об'єктивної інформації про події, пов’язаної з голодоморами XX ст. років в Україні, вчиненими комуністичним тоталітарним режимом, а також висвітлення діяльності осіб, які здійснили вагомий внесок у дослідження цієї трагічної сторінки в історії України та донесення до світової спільноти правди про ці події, зокрема Джеймса Мейса, Ґаррета Джонса, Малкольма Маґґеріджа.

Президент доручив оргкомітету сприяти висвітленню теми голодоморів в Україні в художніх та творчих проєктах, у тому числі у кіно; організації тематичних експозицій архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури; організації для учнів, студентів, слухачів, інших здобувачів освіти, а також у військових частинах тематичних заходів, присвячених цим історичним подіям; організації серед учнів, студентів та педагогічних працівників всеукраїнського конкурсу науково-дослідних і пошукових робіт, присвяченого 90-м роковинам Голодомору 1932−1933 років в Україні.

Згідно з указом, для підготовки та проведення заходів з вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні Кабінету Міністрів доручено утворити оргкомітет, співголовами якого будуть прем'єр-міністр та керівник Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років, від якого загинуло близько 4 мільйонів українців. Ця дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.