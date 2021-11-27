Новий альбом Адель б'є рекорди у Британії та США

Альбом популярної співачки Адель під назвою "30" за перший тиждень продажів у Великобританії показав найуспішніший результат за чотири роки, обігнавши нову платівку легендарної шведської групи ABBA, повідомляє УНІАН.

За підсумками першого тижня у Британії була продана 261 тис. примірників альбому "30", в той час як за аналогічний період довгоочікувана платівка Voyage шведського квартету ABBA розійшлася в кількості 204 тис. копій, пише Бі-бі-сі.

У США платівка Адель також вийшла на перше місце з продажів: за перші три дні після її виходу там розійшлося понад 575 тис. копій.

При цьому перші результати "30" все ж сильно поступаються попередньому альбому співачки - "25", що вийшов в 2015 році. За перший тиждень альбом "25" був проданий 800 тис. разів.

Падіння продажів альбому Адель частково можна пояснити тим, що споживчі звички меломанів серйозно змінилися за останні шість років - тепер для прослуховування альбомів все більше людей використовують потокові сервіси. При цьому "2 " не був доступний для потоку протягом півроку після виходу.

Тим часом, в Британії платівка Адель не тільки зайняла 67% всіх аудіопродажів на фізичних носіях, але і стала найпопулярнішим альбомом тижня в онлайн-сервісах - вона набрала 55,7 млн прослуховувань.

Все це означає , що "30" став найуспішнішим альбомом за перший тиждень продажів у Британії з часів альбому Еда Ширана ÷ ("divide"), випущеного в 2017 році.

Новий альбом Адель "30"

19 листопада Адель випустила перший за шість років альбом, робота над яким тривала три роки. Він отримав назву "30". 15-разова володарка "Греммі" продовжила традицію і відобразила в платівці свій вік в момент роботи над піснями.

Раніше співачка зізнавалася, що найбільшого впливу на платівку завдало її розставання з чоловіком - бізнесменом Саймоном Конеккі і те, як розлучення позначилося на їхньому синові Анджело Джеймсові.

15 жовтня відбулася прем'єра її пісні Easy on Me, яка стала першим синглом з альбому "30".