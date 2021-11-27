Митники вилучили в українця елітний Maserati

У жителя Закарпатської області конфіскували елітний автомобіль Maserati вартістю понад півмільйона гривень. Зокрема, чоловік незаконно намагався ввезти машину до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це інформує Закарпатська митниця.

Так, через "липове" доручення закарпатець позбувся унікального автомобіля, а саме спорткар від відомого італійського автобренду Maserati.

Вартує така машина понад півмільйона гривень. Зазначається, що автомобіль затримали на внутрішньому митному посту "Виноградів" Закарпатської митниці.

У договорі купівлі-продажу вказано, що спорткар придбав житель одного із сіл Тячівщини у громадянина України. Документ укладений у Чехії, посвідчений тамтешнім нотаріусом.

Тому під час вивчення документів в інспекторів виникли сумніви щодо їх автентичності і був направлений до вказаного нотаріуса. Він відповів, що не посвідчував цей договір, тобто, документ виявився підробкою.

На 34-річного чоловіка склали протокол про порушення митних правил.

Окрім того, елітний італійський спорткар, 2013 року виробництва, вартістю понад 600 тис грн, вилучили.

Справу скерують до суду.

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