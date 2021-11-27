Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, падіння гривні посилилося. Долар подолав психологічний рівень 27 гривень, попри великі щоденні інтервенції Національного банку.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 22 листопада на позначці 26,57/26,64 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). У першій половині торгової сесії зберігався відносний баланс між покупцями та продавцями, але після обіду ринку з великими покупками знову вийшли підприємства «зеленої енергетики», і котирування різко пішли вгору. Національний банк був змушений продати 100 млн доларів за ціною 26,69 гривень, але після його звільнення зростання продовжилося. У вівторок, 23 листопада, регулятор почав продавати валюту на старті торгової сесії. Цього дня він зробив рекордну кількість інтервенцій – п'ять, змінюючи ціну з 26,81 до 26,90 гривень, і продав 170,5 млн доларів. Але це слабко допомогло. У середу котирування впритул наблизилися до психологічного рівня 27 гривень, а в четвер – подолали його і пішли вище, попри інтервенції Нацбанку, що тривають. Нарешті, у п'ятницю 26 листопада Національний банк збільшив продаж валюти на міжбанку протягом однієї торгової сесії до 179,6 млн доларів – і лише так утримав долар на рівні 27,12 гривень.

Закрили тиждень на позначці 27,12/27,14 гривень – на 55,5 копійок на купівлі та продажу вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень продав 630,1 млн доларів, при цьому курс інтервенції зріс з 26,69 у понеділок до 27,12 гривень у п'ятницю.

Готівковий курс долара наступного тижня продовжив зростати слідом за безготівковим, чітко відстежуючи ситуацію на міжбанківському валютному ринку. Вранці понеділка 22 листопада в гуртових обмінниках Києва долар продавали за 26,67-26,70 гривень. Надвечір п'ятниці цінник зріс до 27,22-27,25 гривень; зростання за п'ять днів тижня становило 55 копійок. При цьому оператори валютного ринку повідомили порталу «Курс України» про різке зростання попиту на готівкову валюту з боку населення і бізнесу, що часом набуває всіх ознак ажіотажного.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня падав з понеділка по середу, встановивши новий річний мінімум на рівні 1,1184 долара. Головною причиною такого сильного падіння послужило зміцнення американського долара, що триває, проти всіх інших провідних світових валют. У п'ятницю 26 листопада відбувся обвал світових фінансових ринків на новини про те, що у ПАР виявили новий штам коронавірусу, здатного протистояти наявним вакцинам. Проте євро цього дня замість падіння різко пішов нагору; за день він виріс до долара на 116 пунктів - з 1,1204 до 1,1320 долара. Закрили тиждень на рівні 1,1315 – на 131 пункт вище за річний мінімум і на 35 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні минулого тижня більшою мірою реагував на падіння гривні, ніж на коливання на FOREX, хоча в п'ятницю, коли на падіння гривні наклалося різке зростання євро у світі, він додав у ціні відразу 22 копійки. Вранці понеділка 22 листопада євро продавали по 30,15-30,20 гривень, а надвечір п'ятниці 26 листопада – по 30,62-30,65 гривень, на 45-47 копійок дорожче, ніж на початку тижня.

Російський рубль минулого тижня продемонстрував сильне падіння за останні 13 місяців: з 73,20 він опустився до 75,80 рублів за долар. Ключовою проблемою для рубля стали геополітичні ризики, що зростають, а в п'ятницю новина про новий смертельний штам коронавірусу викликала сильне падіння світових цін на нафту: всього за добу вони впали на 10%. Рубль відразу відреагував на це продовженням падіння.

Закрили тиждень на позначці 75,564 рубля за долар – на 2 рублі та 20 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці протягом тижня подешевшав із 3,65-3,67 до 3,60-3,62 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Виплата протягом тижня 11 млрд гривень компенсації ПДВ експортерам (10 з яких було виплачено у четвер та п'ятницю) призведе до суттєвого зниження пропозиції валюти з їхнього боку. В той самий час, за наявною інформацією, підприємства «зеленої енергетики» ще не купили всієї необхідної суми валюти й знову вийдуть із покупками у понеділок. До них приєднаються нерезиденти, які активно розпродають ОВДП на вторинному ринку, та компанії-ритейлери, які конвертуватимуть виторг від продажів у Чорну П'ятницю. Попит на валюту знову буде більшим, ніж пропозиція, і Національному банку доведеться проводити інтервенції та продавати золотовалютні запаси, рятуючи національну валюту від обвалу. Очікується також зростання попиту готівкову валюту.

Діапазон для готівкового долара наступного тижня зросте до 27,00-27,60 гривень. Імовірність того, що наступного тижня ціна готівкового долара опуститься нижче за 27 гривень, розглядаємо як невисоку.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро може продовжити корекцію до долара США, проте не вийде за межі встановленого діапазону 1,1000-1,1540 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,30 до 31,00 гривень за євро.

Російський рубль наступного тижня безпосередньо залежатиме від того, знизиться чи зросте геополітична напруженість у світі. У разі продовження падіння світових цін на нафту та зростання долара до решти валют рубль прискорить падіння. Коридор наступного тижня зміщуємо ще вище: 73-77 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,55-3,70 гривень за 10 російських рублів, при цьому в Києві рубль утримається в межах 3,57-3,67 гривень за 10 російських рублів.