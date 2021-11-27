Прогноз курсу валют на тиждень

Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, падіння гривні посилилося. Долар подолав психологічний рівень 27 гривень, попри великі щоденні інтервенції Національного банку.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 22 листопада на позначці 26,57/26,64 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). У першій половині торгової сесії зберігався відносний баланс між покупцями та продавцями, але після обіду ринку з великими покупками знову вийшли підприємства «зеленої енергетики», і котирування різко пішли вгору. Національний банк був змушений продати 100 млн доларів за ціною 26,69 гривень, але після його звільнення зростання продовжилося. У вівторок, 23 листопада, регулятор почав продавати валюту на старті торгової сесії. Цього дня він зробив рекордну кількість інтервенцій – п'ять, змінюючи ціну з 26,81 до 26,90 гривень, і продав 170,5 млн доларів. Але це слабко допомогло. У середу котирування впритул наблизилися до психологічного рівня 27 гривень, а в четвер – подолали його і пішли вище, попри інтервенції Нацбанку, що тривають. Нарешті, у п'ятницю 26 листопада Національний банк збільшив продаж валюти на міжбанку протягом однієї торгової сесії до 179,6 млн доларів – і лише так утримав долар на рівні 27,12 гривень.

Закрили тиждень на позначці 27,12/27,14 гривень – на 55,5 копійок на купівлі та продажу вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень продав 630,1 млн доларів, при цьому курс інтервенції зріс з 26,69 у понеділок до 27,12 гривень у п'ятницю.

Готівковий курс долара наступного тижня продовжив зростати слідом за безготівковим, чітко відстежуючи ситуацію на міжбанківському валютному ринку. Вранці понеділка 22 листопада в гуртових обмінниках Києва долар продавали за 26,67-26,70 гривень. Надвечір п'ятниці цінник зріс до 27,22-27,25 гривень; зростання за п'ять днів тижня становило 55 копійок. При цьому оператори валютного ринку повідомили порталу «Курс України» про різке зростання попиту на готівкову валюту з боку населення і бізнесу, що часом набуває всіх ознак ажіотажного.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня падав з понеділка по середу, встановивши новий річний мінімум на рівні 1,1184 долара. Головною причиною такого сильного падіння послужило зміцнення американського долара, що триває, проти всіх інших провідних світових валют. У п'ятницю 26 листопада відбувся обвал світових фінансових ринків на новини про те, що у ПАР виявили новий штам коронавірусу, здатного протистояти наявним вакцинам. Проте євро цього дня замість падіння різко пішов нагору; за день він виріс до долара на 116 пунктів - з 1,1204 до 1,1320 долара. Закрили тиждень на рівні 1,1315 – на 131 пункт вище за річний мінімум і на 35 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні минулого тижня більшою мірою реагував на падіння гривні, ніж на коливання на FOREX, хоча в п'ятницю, коли на падіння гривні наклалося різке зростання євро у світі, він додав у ціні відразу 22 копійки. Вранці понеділка 22 листопада євро продавали по 30,15-30,20 гривень, а надвечір п'ятниці 26 листопада – по 30,62-30,65 гривень, на 45-47 копійок дорожче, ніж на початку тижня.

Російський рубль минулого тижня продемонстрував сильне падіння за останні 13 місяців: з 73,20 він опустився до 75,80 рублів за долар. Ключовою проблемою для рубля стали геополітичні ризики, що зростають, а в п'ятницю новина про новий смертельний штам коронавірусу викликала сильне падіння світових цін на нафту: всього за добу вони впали на 10%. Рубль відразу відреагував на це продовженням падіння.

Закрили тиждень на позначці 75,564 рубля за долар – на 2 рублі та 20 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці протягом тижня подешевшав із 3,65-3,67 до 3,60-3,62 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Виплата протягом тижня 11 млрд гривень компенсації ПДВ експортерам (10 з яких було виплачено у четвер та п'ятницю) призведе до суттєвого зниження пропозиції валюти з їхнього боку. В той самий час, за наявною інформацією, підприємства «зеленої енергетики» ще не купили всієї необхідної суми валюти й знову вийдуть із покупками у понеділок. До них приєднаються нерезиденти, які активно розпродають ОВДП на вторинному ринку, та компанії-ритейлери, які конвертуватимуть виторг від продажів у Чорну П'ятницю. Попит на валюту знову буде більшим, ніж пропозиція, і Національному банку доведеться проводити інтервенції та продавати золотовалютні запаси, рятуючи національну валюту від обвалу. Очікується також зростання попиту готівкову валюту.

Діапазон для готівкового долара наступного тижня зросте до 27,00-27,60 гривень. Імовірність того, що наступного тижня ціна готівкового долара опуститься нижче за 27 гривень, розглядаємо як невисоку.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро може продовжити корекцію до долара США, проте не вийде за межі встановленого діапазону 1,1000-1,1540 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,30 до 31,00 гривень за євро.

Російський рубль наступного тижня безпосередньо залежатиме від того, знизиться чи зросте геополітична напруженість у світі. У разі продовження падіння світових цін на нафту та зростання долара до решти валют рубль прискорить падіння. Коридор наступного тижня зміщуємо ще вище: 73-77 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,55-3,70 гривень за 10 російських рублів, при цьому в Києві рубль утримається в межах 3,57-3,67 гривень за 10 російських рублів.

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