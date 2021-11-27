Водень стане основним джерелом енергії для Південної Кореї

Міністерство промисловості Республіки Корея оприлюднило плани щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року, повідомляє 3Dnews.

Центральним місцем плану став перехід на водень як головне джерело енергії. До 2050 року економіка та промисловість країни на 33% залежатиме від водневої енергетики, значну частину якої Корея має намір отримувати з-за кордону.

На даний момент енергетичний сектор Південної Кореї залежить від постачання нафти, частка якої наближається до 50% в енергетичному балансі країни. Нині це джерело енергії №1 для Кореї. До 2050 року таким джерелом має стати водень. Уряд очікує, що до зазначеного терміну щороку до країни поставлятиметься 27,9 млн. т водню. Для цього передбачено пакет реформ — стимули для водню та створення супутньої інфраструктури, включаючи заправні станції для всіх видів транспорту.

Зазначимо, весь отримуваний водень до встановленого терміну має бути або «синім», або «зеленим». «Сірий» водень, що виробляється з природного газу без уловлювання продуктів переробки (парникових газів), буде повністю виключений із процесу. Для вироблення «синього» водню з уловлюванням та похованням CO2 до 2030 року буде створено сховище обсягом 900 млн. тонн або більше. Сховище дозволить до 2050 року виробляти щороку до 2 млн. тонн «синього» водню.

Станом на 2020 рік «чистий» водень у країні не вироблявся — це буде в майбутньому. Покладатись виключно на внутрішні ресурси виробництва водню Південна Корея не може і не стане. За словами влади, буде укладено домовленість про постачання водню з-за кордону понад 40 каналами.

Крім енергетичного сектора стимулювання підданий сталеливарну, хімічну та інші енерговитратні галузі, заохочуючи їх використовувати екологічно чисті джерела енергії в технологічних процесах. Влада обіцяє створити в країні мережу водневих заправок числом не менше 2000 шт., з хоча б однією станцією в кожній області та повіті.