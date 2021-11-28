Дорослі люди відчувають депресію через соцмережі - дослідження

Нове дослідження Гарвардського університету попереджає, що дорослі віком від 35 років і старші схильні до депресії, якщо вони проводять надто багато часу у соціальних мережах, повідомляє Сьогодні.

В дослідженні взяли участь понад 5400 американців середнього віку.

Як з'ясувалося, ті, хто часто користується Facebook, TikTok та Snapchat, частіше повідомляють про симптоми депресії.

Одна з їхніх теорій – у тому, що дорослі середнього віку, можливо, почуваються недоречно, використовуючи соцмережі. Тобто перебування там змушує їх почуватися старшими.

Вчені припускають, що люди схильні порівнювати своє недосконале життя з поліпшеними, відредагованими та ідеальними способами життя інших людей.

Саме це може сприяти виникненню симптомів, вважає Аманда Джордано, доцент кафедри консультування та розвитку людського потенціалу Університету Джорджі.

Теорія у тому, що взаємодія у соціальних мережах неспроможна адекватно замінити глибину живого спілкування, також може сприяти цьому ризику.