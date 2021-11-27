У Британії підтвердили два випадки зараження штамом "омікрон"

У суботу, 27 листопада, у Великобританії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "омікрон". Випадки зараження пов'язані з поїздками до Південної Африки, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід.

"Нам стало відомо про два випадки захворювання у Великобританії "омікрон". Ці два випадки пов'язані між собою і мають зв'язок з поїздками до Південної Африки. Ці люди самоізолюються в своїх сім'ях, поки проводиться подальше тестування і пошук контактів" , - написав міністр.

При цьому він додав, що вірус виявили в Ноттінгемі і Челмсфорді.

"Як запобіжний захід ми проводимо додаткове цільове тестування в постраждалих районах - Ноттінгемі і Челмсфорді - і секвенуємо всі позитивні випадки. Це швидко розвивається ситуація, і ми робимо рішучі кроки для захисту здоров'я населення" , - додав Джавід.

Міністр також підкреслив, що МОЗ Британії додасть чотири країни в "червоний список" для мандрівників з 28 листопада.