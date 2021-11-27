Вибух у будинку на Миколаївщині: є загиблий

За попередніми даними, внаслідок вибуху газу в 5-поверховому житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області один чоловік загинув і троє постраждали, повідомляє Українська правда.

В Миколаївській ОДА заявили, що загинув літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.

Проведена екстрена евакуація 62 мешканців постраждалого будинку та понад 20 мешканців сусіднього будинку.

Вибух попередньо класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру, місцевого рівня.

Розгорнуто міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Новоодеської територіальної громади. Представниками Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України розгорнуто штаб для надання допомоги постраждалим.

Для проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки.