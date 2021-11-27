Гороскоп на 28 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 28 листопада 2021 року радить усім знакам Зодіаку провести цей двадцять четвертий місячний день активно – але обережно. Не варто надмірно витрачати свої сили: енергію краще піднакопити, повідомляє УНІАН.

Місяць сьогодні убуває в знаку Діва, до того ж настав небезпечний період Гекати (це час перед молодиком) – тобто психіка й обмінні процеси в організмі зараз ослаблені. Тому варто утриматися від критики, займатися чимось розміреним і спокійним.

День підходить для відвідування храму, активного відпочинку і веселощів із друзями.

Овен

Сьогодні представники знака можуть стати жертвою свого перфекціонізму: не варто намагатися досягти ідеалу і щось доводити начальству - побережіть сили і нерви. Хоча енергія і буде бити через край, потрібно тільки вчасно направляти її в потрібне русло.

Телець

Спілкування з людьми сьогодні навряд чи принесе задоволення: люди будуть потраплятися не дуже приємні. З цим треба просто змиритися і не звертати уваги на всяких неприємних особистостей.

Близнюки

Головний ворог для представників знака сьогодні - їхні власна заздрість. Вона може підштовхнути на необдумані витрати, які згодом обернутися самоїдством і почуттям роздратування.

Рак

Щоб день не пройшов у безперспективній гонитві за всім і відразу - варто з самого ранку чітко визначитися з пріоритетами, і вже на цій основі будувати свої плани. Інакше вечір доведеться присвятити самокритиці та жалю про марно проведені вихідні.

Лев

Поганий день для рішень фінансових і судових питань: не варто зараз затівати скандали і звертатися до суду.

А ось у чому представникам знака буде везти, так це у справах амурних.

Діва

Сьогодні не можна піддаватися ревнощам. Боротися з нею потрібно всіма доступними засобами: можна переключитися на генеральне прибирання або, наприклад, сходити за покупками.

Терези

Для представників знака це конфліктний день. Тому надлишки внутрішньої енергії краще направити на щось мирне і творче - на зарядку, прибирання, готування чогось смачненького для себе коханого.

Скорпіон

Сьогодні представників знака може відвідати відмінна, але на перший погляд надмірно ризикована ідея. Не варто відразу від неї відмовлятися: справа пахне великими грошима, і ці гроші варті ризику.

Стрілець

Хороший результативний день. Тому не варто витрачати його енергетику на щось дрібне - краще нарешті завершити один із трудомістких проектів або вирішити своє найнаболіліше питання, що давно не дає спокою.

Козеріг

Сьогодні представникам знака захочеться з кимось позмагатися, щось довести оточуючим. Якщо мова не йде про азартні ігри – то не варто гасити такі пориви: результати вас порадують.

Водолій

Любовний гороскоп попереджає Водолія про неприємності: сьогодні вам можуть дати привід для ревнощів. Але якщо піддатися цьому почуттю – то нічим хорошим це не закінчиться.

Буде складно тримати себе в руках, але краще побити подушку і піти поплакатися другові – ніж почати з'ясовувати відносини саме в цю місячну добу.

Риби

Відмінний день для творчості і відпочинку. Але займатися варто лише тим, до чого лежить душа. Тоді і день пройде плідно і в радість.