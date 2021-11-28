Чотири головні елементи для здорової роботи організму

Головними речовинами, які необхідні людині для здорової роботи організму, є вітаміни D3, K2, кальцій та комбінація амінокислот L-аргінін + L-цитрулін, повідомляє Обозреватель.

Про це заявляє професор кафедри хірургії Віденського медичного університету Ігор Хук.

Як зазначається на сайті вченого, ці чотири компоненти можна порівняти з чотирма колесами автомобіля, які дбають про двигун. В організмі роль останнього виконує оксид азоту.

D3, K2, кальцій та L-аргінін + L-цитрулін – головні речовини для організму. Джерело: Pixabay

"Уявіть, що наше тіло – це "Тесла", а двигун – оксид азоту. Ми приймаємо оксид азоту як належне, оскільки це наше тіло, але нам потрібно заряджати його, поповнювати його та піклуватися про нього. Ми не можемо приймати оксид азоту як окрему добавку, оскільки це газ, але ми можемо налаштувати чотири колеса, щоб вони дбали про двигун" , – пояснює лікар.

За словами вченого, дуже важливо підтримувати необхідний рівень оксиду азоту, оскільки саме без цього елемента, а не без кисню (як вважалося раніше) серцевий м'яз миттєво припиняє качати кров.

Крім корисних добавок, людині потрібні регулярні заняття спортом. Джерело: Pixabay

При цьому рівень оксиду азоту знижується в результаті фізичної, а також розумової активності, якої в наші дні стало набагато більше через розвиток цифрових технологій, пояснює доктор Хук.

Крім того, лікар наголошує, що вживання добавок, що містять чотири названі компоненти, допомагає бути здоровішим, проте водночас для цього необхідно намагатися уникати стресу, вживання алкоголю, повноцінно харчуватися та регулярно займатися спортом.

Ігор Хук – австрійський лікар українського походження. Джерело: drhuk.com

Ігор Хук – австрійський лікар українського походження. Він народився 1952 року в Гданську (Польща), в родині українців. Стати лікарем він вирішив стати у віці 13 років, коли померла його мати. Медичну освіту здобув у Гданську. Як зазначається на сайті професора, будучи студентом-медиком, водночас він захопився дослідженням історії України – "країни, якій належить його серце".