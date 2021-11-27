Як переоформити пенсію під час переїзду: інструкція

В Україні існує послуга про переведення пенсії з одного місця проживання на інше. Зокрема, вона надається безплатно протягом 8 робочих днів, повідомляє На пенсії.

Так, якщо пенсіонер змінив місце проживання, то йому потрібно прийти до Пенсійного фонду та подати заяву, надіславши її поштою чи заповнити онлайн на сайті.

Для цього пенсіонеру знадобляються такі документи:

заява;

паспорт або документ, що засвідчує особу;

номер платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копія.

Окрім того, якщо пенсіонер неповнолітній або з обмеженими можливостями, то його представники мають надати:

паспорт;

документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

рішення суду (за наявності).

Дізнатися про результат можна особисто або через законного представника поштою на вказану в заяві адресу.