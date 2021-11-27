Населення України може зменшитись до 35 мільйонів

Населення України може зменшитися до 35 мільйонів уже до 2050 року. Як вважають експерти, кількість українців скорочується одним із найшвидших у світі темпів, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в аналітичній довідці ООН "Демографічні процеси". Причиною цього, як стверждується у матеріалі, є зростання масштабів міграції, низький коефіцієнт народжуваності та високий рівень смертності.

Ці процеси руйнують людський капітал України і, як наслідок, основу для сталого розвитку країни. У документі також зазначається, що приблизні підрахунки показали, що близько третини українців помирає у віці до 65 років, а за межами нашої держави перебувають три мільйони працівників. Крім того, в інші країни виїзджають на навчання студенти. Їхня кількість також постійно зростає.

Водночас половина українських заробітчан зайнята "у низькокваліфікованих видах діяльності, для яких вони мають зависоку кваліфікацію", кажуть експерти.

Зі свого боку влада Україна має змогу зупинити цей процес. Для цього необхідна політично та фінансово стабільна система. Завдяки їй, сказано у документі, українська влада зможе гарантувати соціальний захист своїх громадян та ефективно використовувати людський капітал.

Нагадаємо: як заявили у Державній службі статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Станом на 1 вересня 2021 року воно становило понад 41,3 млн осіб.

Зазначимо, Україна не проводила перепис населення з 2001 року. Незважаючи на те, що ООН рекомендує проводити перепис кожні десять років, український перепис постійно відкладався – через економічну ситуацію, війну та коронакризу. Наступний заплановано на 2023 рік. Сам перепис буде проходити з використанням сучасних технологій і без паперових анкет, тому для його розроблення залучили Мінцифри.