Денісова назвала геноцидом політику РФ щодо України

Сьогодні Україна знову бореться зі спробами руйнування української незалежності: військовою агресією та окупацією великої частини території суверенної держави, повідомляє Ділова столиця.

Про це у День пам'яті жертв голодоморів заявила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає "ДС".

Вона підкреслила, що мільйони невинних жертв Голодоморів є постійним нагадуванням про загрозу режимів, які зневажають права і свободи людини.

"Тоталітарна комуністична влада свідомо пішла на злочин проти людяності та намагалася знищити українців як націю, викорінити нашу мову та культуру. Ми продовжуємо відстоювати власні права та свободи своїх громадян, адже політика РФ на нашій землі – це не що інше, як геноцид громадян України, винищення їхнього етнічного та національного духу" , — зазначила Денісова.

Вона додала, що Україна та весь світ мають пам’ятати про страшну ціну, яку заплатив наш народ у 1932-1933 роках, аби трагедія ніколи не повторилася.