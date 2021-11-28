З Telegram видалили вульгарне емоджі на вимогу Apple

Скандальні анімації у вигляді баклажану, який розкидає насіння, та персика з ляпасом, видалили з месенджера Telegram. Найімовірніше, це сталося на вимогу компанії Apple, яка пригрозила вимкнути програму на своїх пристроях, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв Павло Дуров, співзасновник Telegram. Він опублікував на своєму каналі опитування про те, що сталося. Дуров поцікавився у користувачів мережі, як варто вчинити у цьому випадку: видалити емодзі або допустити блокування месенджера на пристроях Apple.

До слова, варіант про видалення баклажану обрала меншість – 37%. Більшість віддала перевагу відмовы від Telegram на пристроях Apple. Це 63%.

Скриншот повідомлення Павла Дурова в Telegram

Незважаючи на результати опитування, проведеного Дуровим, анімація баклажану більше не працює на iOS, Android та ПК-клієнтах. Відключено також анімацію персика. Раніше під час відправлення фрукт супроводжувався ляпасом долонею.

Зазначимо, анімації з'явилися у месенджері кілька тижнів тому. Для того, щоб вони запрацювали, необхідно було відправити відповідні емодзі в чат і натиснути на них. При натисканні на баклажан він збільшувався і з нього виплескувалась світла рідина. Багато користувачів Telegram відзначили, що овоч, що фонтанує білою рідиною, викликав у них асоціації з еякуляцією.