Поліція почала розслідувати вибух п'ятиповерхівки на Миколаївщині

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області. В результаті події загинула одна людина, ще троє постраждали, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними пресслужби поліції Миколаївської області, інцидент кваліфікували за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

У рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини події. У поліції повідомили, що пошуки двох можливо заблокованих у будівлі людей тривають.

На місці продовжують роботу поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб і відомств.