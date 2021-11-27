Австрія запровадить податок на прибуток від криптовалюти

У Австрії з 1 березня 2022 року почне діяти новий податок на прибуток від торгівлі криптовалютами, повідомляє Укрiнформ.

Відповідне нововведення передбачено у розробленій урядом країни так званій "екосоціальній" податковій реформі.

"На цей момент все ще існує дисбаланс з точки зору регулювання криптовалют у порівнянні з традиційними акціями та облігаціями. Ми першими в ЄС створюємо базу оподаткування для криптовалют" , - прокоментував реформу міністр фінансів Гернот Блюмель.

Підготовлений Мінфіном законопроєкт, який наразі перебуває на схваленні у парламенті, передбачає інтеграцію криптовалют в існуючу систему оподаткування доходів від основних засобів. Згідно з ним, дохід від продажу криптовалют підлягає оподаткуванню за спеціальною ставкою у розмірі 27,5%.

Податкові зобов’язання набувають чинності з 1 березня 2022 року та поширюються на криптовалюти, придбані після 28 лютого 2021 року. Криптовалюти, які були придбані до цього часу, не підпадають під новий режим оподаткування.