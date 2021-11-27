Путін не планує напад на Україну - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін не планує розпочинати нове вторгнення в Україну, але хоче показати, що за необхідності готовий до цього, щоб зупинити збільшення впливу НАТО на Україну, повідомляє Новое время.

Про це заявили співрозмовники Bloomberg, наближені до Кремля. За словами людей, близьких до російської влади, Путін поступово відсунув на другий план тих людей із найближчого оточення, які закликають його обмежити напруженість у відносинах із Заходом. Як пише агентство, зараз єдина мова, яку, на його думку, розуміють країни, — це відсіч, а оточують Путіна «прихильники жорсткого курсу».

«У Кремлі знають, що будь-яка спроба окупувати велику частину території України буде приречена на провал, зіткнувшись із широким спротивом громадськості на місцях і спричинивши потенційно непосильні санкції з боку Заходу» , — пише Bloomberg із посиланням на близьких до влади людей.

Вони стверджують, що Путін «щирий, коли каже, що цього разу не планує вторгнення» до України.

«Тільки змобілізувавши сили та продемонструвавши, що готовий їх застосувати, як це було двічі раніше з колишніми радянськими сусідами, він може змусити Захід усвідомити, наскільки він серйозний. Поки що Кремль вважає, що жорсткий підхід працює» , — кажуть співрозмовники видання.

На думку джерел видання, Росія не бачить підстав для того, щоб займати більш м’яку позицію щодо Європи. Тоді як Захід звинувачує білоруського диктатора Олександра Лукашенка у розпалюванні міграційно ї кризи на польсько-білоруському кордоні, «Кремль із задоволенням скористався цим, щоб тиснути на ЄС».

Окрім того, люди, знайомі із ситуацією, кажуть, що Москва повільно надає додаткові постачання газу в Європу, оскільки хоче отримати щось натомість: наприклад, схвалення запуску газопроводу Північний потік — 2.