У Сербії пройшли масові протести проти нових законів

Тисячі жителів Белграда, Нового Саду, Краґуєвца, Шабца і ще десяти міст у Сербії 27 листопада заблокували мости й шляхи, протестуючи таким чином проти нових законів про референдум та про експропріацію, повідомляє Радіо Свобода.

Протести призвели до блокади транспорту в містах упродовж кількох годин. У Белграді й Новому Саді поліція затримала щонайменше десятьох протестувальників. Сутички спецполіції і громадян завершилися без жертв.

Протести організували екологічні й інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій. Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який надає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціну, яка багато менша від ринкової.

Неурядові організації й активісти стверджують, що влада таким чином за безцінь надає закордонним компаніям те, що громадяни здобували упродовж десятиліть.

Щодо закону про референдум, ним передбачено, що голосування стає дійсним, попри кількість громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Досі референдум вважали чинним, коли проголосувало більше ніж половина виборців.

Опозиція й неурядові організації вважають, що влада новим законом прагне змінити конституцію й легалізувати продаж іноземним компаніям копалень й іншого державного майна.

Представники уряду блокаду мостів й шляхів назвали «терором меншості». Лідери пікетувальників заявляють, що «екоповстання» щойно розпочалося, та що протести стануть масовішими.

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