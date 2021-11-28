"Північний потік-2" можуть запустити без сертифікації

Російський газопровід "Північний потік-2"може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро, повідомляє УНІАН.

Про це пише видання Handelsblatt.

Запустити газопровід не чекаючи сертифікації, Москва зможе за певних обставин. Подібна ситуація сталася з трубопроводами NEL і EGL 401, які стали використовувати без офіційної сертифікації.

При цьому німецьке федеральне мережеве агентство заявило, що штраф за введення в експлуатацію "Північного потоку-2" може досягти 1 мільйона євро, що прийнятно, враховуючи, що вартість проєкту становить приблизно 10 мільйонів євро.