Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 28 листопада 2021 року

Курс долара порівняно з 27 листопада залишається стабільним на рівні 27.03 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.97 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 28.95 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.50 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.