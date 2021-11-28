Курс валют НБУ на 28 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 28 листопада 2021 року
Курс долара порівняно з 27 листопада залишається стабільним на рівні 27.03 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 30.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.97 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 28.95 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.50 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.025600
|EUR
|Євро
|30.337600
|RUB
|Рубль
|0.361 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.968400
|CHF
|Швейцарський франк
|28.946200
|PLN
|Польський злотий
|6.498900