Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 28 листопада 2021 року

Курс долара порівняно з 27 листопада залишається стабільним на рівні 27.03 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.62 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.97 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 28.95 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.50 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 28 листопада 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.025600
EUR Євро 30.337600
RUB Рубль 0.361 600
GBP Фунт стерлінгів 35.968400
CHF Швейцарський франк 28.946200
PLN Польський злотий 6.498900

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