В Україні розширилась "жовта" зона, в "помаранчевій" – одна область

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває 5 областей, а в "помаранчевій" - тільки одна. Всі інші регіони "червоні", пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це свідчать дані МОЗ.

В Україні розширилась &quot;жовта&quot; зона, в &quot;помаранчевій&quot; залишилась одна область

"Червона" зона

Ця зона охоплює м. Київ та такі області

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні на сьогодні одна область:

  • Полтавська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює п'ять областей:

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька,
  • Харківська.

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