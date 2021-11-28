В Україні розширилась "жовта" зона, в "помаранчевій" – одна область

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває 5 областей, а в "помаранчевій" - тільки одна. Всі інші регіони "червоні", пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це свідчать дані МОЗ.

"Червона" зона

Ця зона охоплює м. Київ та такі області

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні на сьогодні одна область:

Полтавська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює п'ять областей: